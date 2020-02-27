Одна газировка в день приближает к инфаркту
Всего один газированный напиток или сладкий сок в день после 40 увеличивает риск инфаркта или инсульта. Это связано с ростом уровня "плохого" холестерина в крови.
Ученые из Университета Тафтса в Массачусетс выяснили, что один газированный напиток или сок в день у людей среднего возраста повышает риск инфаркта или инсульта. В напитке объёмом 330 мл содержится большое количество сахара и жиров, из-за чего в крови повышается уровень холестерина. А холестериновые бляшки закупоривают артерии и увеличивают риск тромбозов, препятствующих снабжению кровью сердца или мозга. Этот вывод сделан на основе наблюдений более чем за 6 000 человек старше 40 в течение 12 лет.
Наблюдения показали, что ежедневно употребляющие жирные и сладкие напитки люди в два раза чаще имели низкий уровень липопротеинов высокой плотности, считающихся «хорошим» холестерином и разблокирующих артерии. А вот любители газировок и сладких напитков с сахаром на 53% чаще имели самый большой уровень триглицеридов - разновидности жиров, закупоривающих кровеносные сосуды и артерии. Повышенный показатель триглицеридов и низкий уровень «хорошего» холестерина говорят о дислипидемии - патологии обмена веществ, обусловленной дисбалансом липидных фракций в крови и постепенным накоплением жиров в организме, от которой только в России страдает около 2,5 млн человек.
Ее нередко называют «тихим убийцей», менее половины жертв дислипидемии знают о наличии этого диагноза. А многие ни о чём не подозревают до самого инсульта или инфаркта. Когда люди употребляют много сахара, уровень глюкозы в крови быстро вырастает, что приводит к выбросу инсулина гормона, участвующего в накоплении жира. Сахар помогает большему количеству жиров вроде триглицеридов скапливаться в организме, что и увеличивает опасность тромбов в мозге и сердце, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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