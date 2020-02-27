Храп супруга может довести до гипертонии
Громкий храп любимого мужа может дорого обойтись его жене. Ученые предупреждают, что в каждом седьмом случае храп бывает настолько тяжелым, что это рождает у партнера повышенное артериальное давление.
Множество научных исследований показывали, насколько вредным для здоровья и супружеских отношений бывает храп мужа или жены. Нередко такие партнеры предпочитают спать в разных комнатах, что со временем приводит к их отчуждению и желанию расстаться. Новое исследование ученых из Школы медицины при Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе показало, что необходимость спать рядом с храпящим человеком может привести к повышению артериального давления. Каждый седьмой храпун создает такой сильный шум, что это делает его партнера гипертоником.
Авторы исследования изучили 165 громко храпящих добровольцев. У 14% из них уровень шума при храпе превышал 53 децибела. Артериальное давление человека может вырасти при регулярном воздействии такого шума, так как он рождает сердечно-сосудистый стресс. Организм выделяет большее количество адреналина, сердце начинает сокращаться быстрее, и это приводит к увеличению давления. Данные процессы отмечаются как в организме храпящего человека, так и у тех, кто находится с ним рядом. А всё потому, что нехватка сна не дает организму нормально регулировать стрессовые гормоны, что является причиной развития гипертонии.
Отметим, что ещё в 2016 году немецкие учёные доказали - шум на уровне в 53 децибела может стать причиной развития инфаркта. Именно поэтому проблему громкого храпа не стоит игнорировать. Существуют различные способы борьбы с этим явлением, которые можно и нужно пробовать, пишет Oxford Academic. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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