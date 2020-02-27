Стало известно, кто чаще всего страдает от бессонницы

В результате исследования эксперты из Германии установили, что люди, которые спят всего несколько часов в сутки, эмоционально и физически истощены и подвержены стрессу. В таком состоянии людям бывает трудно заснуть. Поэтому из-за психологического напряжения качество сна оставляет желать лучшего.В исследованиях немецких ученых приняли участие 2 500 человек разного пола, возраста и рода занятий. В результате выяснилось, что бессоннице подвержены в основном пожилые люди. Однако не меньше от плохого качества сна страдают и те, кто безуспешно ищет работу, а также одинокие люди.Врачи считают бессонницу болезнью и последствия недосыпания могут оказаться разрушительными для организма.