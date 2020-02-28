Ученые рассказали, какая группа крови наиболее устойчива к раку

Специалисты Каролинского института - крупнейшего в Европе медицинского университета - провели исследование, в результате которого установили наиболее восприимчивую и наиболее устойчивую к онкологическим заболеваниям группу крови.Наблюдения шли на протяжении 25 лет, в них приняли участие несколько тысяч человек.Им медики настоятельно рекомендуют чаще проходить медицинское обследование и особенно внимательно следить за состоянием своего здоровья, не упуская из виду даже незначительные изменения своего состояния.При этом ученые подчеркнули, что результаты их исследования могут быть применимы лишь к тем людям, которые не злоупотребляют спиртными напитками и не курят.