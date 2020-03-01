5 опасных болезней, которые можно подхватить в салоне красоты

Люди перестали следить за собой в домашних условиях — большинству проще сходить в салон красоты на маникюр, педикюр, косметологические процедуры, эпиляцию. Посещение салона красоты связано с определёнными рисками для здоровья. Какие опасные болезни можно подхватить там, расскажет MedikForum.ru.





Гепатит





Самая распространённая болезнь из салонов красоты. Вирусы гепатита В и С живучи, способны выжить в воздухе. Манипуляции с ногтями нередко сопровождается повреждениями, кровоподтёками. При попадании на слизистые оболочки или свежие раны передача вируса от человека к человеку очень велика. Вирус способен выживать на инструментах, расходных материалах. Поэтому при посещении салона красоты надо обращать внимание на стерильность, соблюдение гигиенических норм, чистоту в салоне.





Грибок





Второе по распространённости заболевание, частое явление, особенно при выполнении педикюра. Грибок устойчив, может поселиться на пилочке, пушере, в ванночке для ног. После каждого клиента все предметы, с которыми взаимодействовал мастер, должны быть тщательно продезифицированы, простерилизрованы. Иначе болезнь легко передастся от одного к другому.





Вирус папилломы человека





Вирус папилломы может поселиться, например, на пензе для обработки стоп. Плохая дезинфекция или отсутствие таковой приведёт к заражению.





Бактериальные инфекции





Пилочки, многоразовые полотенцы, подушки, которые подкладывают под ноги или руки во время процедуры в салоне красоты, являются переносчиками бактериальных инфекций. Опасные болезни связаны с бактерией Staphylococcus aureus, вызывающей инфекцию под названием импетиго. Сопровождается появлением красных пятен на коже, на которых образуется корочка жёлтого цвета.

Другое опасное заболевание из салона красоты — рожистое воспаление или рожа. Покраснения возникают на голенях, лице, характеризуется интоксикацией, повышением температуры тела. Не редко в салонах красоты передаются стафилококковые инфекции, передающиеся через повреждения кожи.





ВИЧ





В салоне маникюра можно заразиться ВИЧ. Это открытая информация, о чём предупреждают специалисты многих российских ведомств. Происходит заражение через необработанный инструмент, как и с другими болезнями. Но стоит помнить, что соблюдение мастером всех правил дезинфекции, стерилизации, грамотный подход к выбору расходных материалов, использование одноразовых апельсиновых палочек, полотенец и другие расходников обеспечивает гарантию безопасности.?