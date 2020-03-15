Медики назвали продукты, которые нельзя есть перед сном

Качество сна зависит от многих факторов — стресс, физическая активность, питание. Продукты до отбытия ко сну влияют на возможность засыпать. Некоторой пищи лучше избегать перед сном, чтобы не навредить себе. Подробнее — в материале MedikForum.ru.





Острая пища

Пряных острых продуктов следует не потреблять перед сном. Перец чили и подобные ему провоцируют изжогу. Похожая реакция означает, что нельзя сразу ложиться спать. Кислота из желудка будет забрасываться в пищевод, вызывая жжение в груди, нарушая сон. К подобному эффекту приводят острые блюда, жирная еда, цитрусовые, помидоры.





Алкоголь





Спиртное расслабляет, помогает якобы заснуть быстрее. Снотворное действие сопровождается негативным влиянием на здоровье. Напитки со спиртом нарушают восстанавливающую стадию сна, наутро человек чувствует себя худо, менее отдохнувшим.





Кофеин





Стимуляция центральной нервной системы происходит за счёт кофеиносодержащих продуктов. Длится действие от 8 до 14 часов, вероятность, что человек не уснёт будет высока. Перед сном о подобной еде и напитках лучше забыть. Кофе, шоколад, какао, энергетики — всё это под запретом перед сном.





Жирные продукты

Высокое содержание жира, особенно насыщенного, долго переваривается, что влияет на сон. Мало клетчатки и много жиров часто является причиной плохого засыпания, бессонницы. Гамбургеры, картошка фри и тому подобные продукты - не лучший выбор за пару часов до отбоя.





Сахар





Десерты, газированные напитки, большое количество сахара способны привести к плохому сну. Именно сахар виновник проблем со сном — приводит к частым пробуждениям.





Много воды

Много выпитой жидкости перед отбоем приводит к нарушениям сна. Скорее всего, количество посещений туалета ночью увеличится, хотя в идеале нужно идти «по-маленькому» только утром. Пить лучше на протяжении дня, а не перед сном.





Чрезмерно много белка

Худеющие люди думают, что творог или пару кусков курицы являются идеальным ужином. Высокое содержание белка способно навредить качественному засыпанию. Белковая пища содержит меньше триптофана — аминокислоты, предщественницы гормона серотонина. Низкое соотношение триптофана по отношению к другим аминокислотам приводит к снижению уровня серотонина. От плотного белкового ужина возникает расстройства желудка или изжога.





Сухофрукты

В сухофруктах много клетчатки, мало воды, что вызывает газообразование и спазмы. Сон с такими ощущения внутри живота будет не лучшим. Идеально есть подобные продукты днём или утром, но не на ночь.