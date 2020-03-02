Почти 90% людей не умеют правильно мыть руки. Рассказываем, как нужно

Многие забывают о предметах, которые находятся на руках. Обычно это ювелирные изделия, кольца или браслеты. Перед мытьем рук необходимо их снять, тщательно промыть, а затем дезинфицировать. Только после этого можно приступать к непосредственной очистке рук. На влажные кисти нужно нанести небольшое количество мыла, вспенить его, а затем мыть их не менее 30 секунд. Большинство людей уделяет внимание только ладони, однако скопление бактерий происходит и на тыльной стороне руки, а также в промежутках между пальцами и ногтями. Именно этим местам нужно уделить наибольшее внимание.Следующий шаг - вытереть руки тканевым или бумажным полотенцем. И здесь многие совершают ошибки. Дело в том, что полотенце должно быть чистое и максимально стерильное. Для этого его необходимо менять каждые два дня. Тканевое полотенце быстро загрязняется, а в таких условиях активно развиваются бактерии, например, кишечная палочка.