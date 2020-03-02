Ученые заявили, что проветривание не очищает воздух в помещении
Как установили специалисты канадского университета, вредные вещества не покидают комнату через открытую форточку, а лишь поднимаются вверх, чтобы затем осесть на привычные места.
Эксперты обозначили 19 вредных веществ в воздухе, которым мы ежедневно дышим. Среди них карбоновые кислоты, возникающие когда мы готовим еду, а также аммиак и октановая кислота.
Участников эксперимента попросили некоторое время оставаться в помещении, занимаясь будничным делами, после чего делали замеры воздуха и в течение получаса проветривали помещение. Затем замеры делали снова.
Результаты опыта были довольно неожиданными. Как оказалось, состояние воздуха в комнате после проветривания не улучшилось. После того как окно было закрыто, вредные вещества в прежнем количестве осели на мебели и других предметах.
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