Ученые заявили, что проветривание не очищает воздух в помещении

Эксперты обозначили 19 вредных веществ в воздухе, которым мы ежедневно дышим. Среди них карбоновые кислоты, возникающие когда мы готовим еду, а также аммиак и октановая кислота.Участников эксперимента попросили некоторое время оставаться в помещении, занимаясь будничным делами, после чего делали замеры воздуха и в течение получаса проветривали помещение. Затем замеры делали снова.Результаты опыта были довольно неожиданными. Как оказалось, состояние воздуха в комнате после проветривания не улучшилось. После того как окно было закрыто, вредные вещества в прежнем количестве осели на мебели и других предметах.