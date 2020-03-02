Ученые рассказали, какой возраст опасен для мужчин и женщин

Группа ученых из Финляндии и США провели совместный эксперимент и выяснили, достижение какого возраста таит наибольшую опасность для каждого из полов.Для этого эксперты проанализировали многочисленные истории болезней и сопоставили их со статистикой смертности от наиболее серьезных заболеваний, к которым относятся и сердечно-сосудистые.Врачи рекомендуют женщинам избегать стрессовых ситуаций и внимательнее прислушиваться к изменениям, происходящим в их организме.