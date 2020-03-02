Разгадана загадка холодных носов у собак
Эксперты из Швеции и Венгрии наблюдали за тремя собаками, способными распознавать тончайшие источники тепла. Это позволило разгадать загадку, связанную с холодными носами животных.
Спросите любого собачника о том, почему у его любимца холодный нос, и вы услышите что-нибудь по поводу температурного регулирования тела собаки. В реальности, холодные носы нужны собакам совсем для другого. Исследование показало, что эти животные используют носы в качестве ультра-чувствительного детектора тепла. Исследование команды ученых из Lund University и Eotvos Larand University в Швеции и Венгрии показало, что когда температура воздуха достигает +30С, ринарий собаки или кончик их носа, снижает свою температуру на 5 градусов. Если за окном 0С, то температура собачьего носа составляет 8 градусов. И лишь при +15С температура воздуха и собачьего носа совпадает.
Подобные изменения температуры кончика носа выполняют сенсорную функцию, что и продемонстрировало исследование, результаты которого публикует журнал Scientific Reports. Авторы доказали, что собачий нос способен распознавать тончайшие источники тепла, включая и очень небольших животных, которые находятся на расстоянии более полуметра от собак. В ходе эксперимента три собаки распознавали два идентичных по своему размеру объекта, нагретых на 12 градусов теплее комнатной температуры.
Собаки удивительно точно обнаруживали эти объекты в ходе двойного слепого эксперимента. Ученые также использовали функциональную МРТ на 13 собаках в сознании, сравнивая их реакцию на тепловые стимулы к той же самой температуре, что использовалась во время первого эксперимента. Оказалось, что эти стимулы возбуждали нервную реакцию. При этом рукой человек данные стимулы распознать не может даже на очень коротком расстоянии. Людям нужно дотронуться до поверхности предмета, чтобы понять, что он нагрет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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