Зевота может сигнализировать о развитии рака или диабета

"Это может быть признаком болезни сердца и даже онкологии, однако нужно рассматривать каждый случай отдельно", - отмечает терапевт.

"Как минимум сдать общий анализ крови, проверить, нет ли дефицитного состояния железа, сделать ЭКГ", - советует Лишин.

По словам Лишина, особое внимание необходимо уделить частоте зеваний. Если человек зевает в среднем 20-25 раз в сутки на протяжении нескольких дней - это повод обратиться к врачу и проверить свой организм на наличие опасных болезней. Частая зевота может быть признаком недосыпа, однако, если человек нормально высыпается и все равно продолжает зевать, то необходимо сдать анализы.