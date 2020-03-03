Кардиолог рассказал об опасности, которую таит ранняя весна
Наступление весны - это событие, которого ждут очень многие, но далеко не всем глобальное изменение погодных условий принесет пользу. Такое мнение высказал кардиолог Юрий Конев, напомнив об опасности ранней весны. По его словам, в переходные период людям с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями следует особо внимательно следить за собственным здоровьем.
Основная опасность, которую таит в себе наступление ранней весны, это скачки атмосферного давления. Они могут привести к головной боли, обострению сосудистых заболеваний, боли в суставах и сердце.
"Большинство инфарктов происходит в период либо аномально плюсовых погодных показателей, либо при резких скачках атмосферного давления", - подчеркнул Конев.
По словам кардиолога, организм можно подготовить и сделать более устойчивым к перепадам атмосферного давления. Врач рекомендовал отказаться от курения и употребления алкоголя, а также сократить объем физических нагрузок.
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