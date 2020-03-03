Чихать с закрытым ртом и носом может быть смертельно опасно
Многие люди чихают, закрывая при этом рот и нос. Это называется чихнуть "в себя". Но врачи не устают говорить о том, что это очень опасно. Напомнить об этом решил врач-отоларинголог Владимир Зайцев. Он утверждает, что чихание "в себя" может спровоцировать проблемы с органами слуха.
"Если закрыть рот и нос, слизь может под давлением попасть в слуховые трубы, которые соединяют носоглотку со средним ухом. В итоге может возникнуть воспаление слуховой трубы, которое носит название евстахиит", - отметил Зайцев.
Более того, из-за высокого давления различные бактерии могут проникнуть околоносовые пазухи и привести к развитию фронтита, синусита и гайморита.
"Если у человека есть склонность к носовым кровотечениям, чихание с закрытыми ртом и носом может спровоцировать такое состояние", - добавил отоларинголог.
Оставить комментарий