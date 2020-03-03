Чихать с закрытым ртом и носом может быть смертельно опасно

"Если закрыть рот и нос, слизь может под давлением попасть в слуховые трубы, которые соединяют носоглотку со средним ухом. В итоге может возникнуть воспаление слуховой трубы, которое носит название евстахиит", - отметил Зайцев.

"Если у человека есть склонность к носовым кровотечениям, чихание с закрытыми ртом и носом может спровоцировать такое состояние", - добавил отоларинголог.

Более того, из-за высокого давления различные бактерии могут проникнуть околоносовые пазухи и привести к развитию фронтита, синусита и гайморита.