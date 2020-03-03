Ученые рассказали, от чего чаще страдают люди с карими глазами

Специалисты провели исследование, которое показало – у кареглазых сезонные аффективные расстройства проявляются гораздо чаще, чем у обладателей голубых, серых или зеленых глаз. По мнению экспертов причина этого кроется в том, что темные оттенки глаз хуже пропускают солнечный свет и, тем самым, у них почти не вырабатывается гормон счастья серотонин. Из-за этого темноглазые люди больше остальных подвержены депрессиям и плохому настрою без видимых на то причин.Убедиться в своей правоте ученым из Южного Уэльса помог эксперимент с участием более двух тысяч человек. Кроме того, на основании полученных результатов ученые предположили, что голубой цвет глаз возник тысячи лет назад именно с целью уберечь человека от зимней депрессии.