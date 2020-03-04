Что такое синдром чужой руки
Сложно представить ситуацию, при которой рука выходит из-под контроля. Существует редкое неврологическое расстройство, при котором это возможно.
Многие из нас смотрели американский подростковый ужастик "Рука-убийца", в котором рука главного героя вышла из подчинения и начала творить преступления. В конце фильма парень был вынужден даже отрезать ее. На самом деле, показанная ситуация в этом фильме не является полностью выдуманной. Существует сложное психоневрологическое расстройство под названием синдром чужой руки, при котором одна или обе конечности вдруг как будто обретают собственный мозг и начинают вести себя по-своему - без всякого желания со стороны человека. Синдром лишает людей способности к совершению контролируемых действий.
Впервые его зафиксировали более 100 лет назад в 1909 году. Во время обострений синдрома рука может наносить серьезные повреждения самой себе, своему хозяину или окружающим людям. Синдром может быть следствием инсульта, травмы или опухоли, нейродегенеративных болезней и аневризмы головного мозга. Наконец, в редчайших случаях синдром развивается после операций на мозге, и особенно у эпилептиков. По мнению экспертов, причина расстройства - поражения или повреждения теменной коры головного мозга.
Поставить правильный диагноз - непростая задача, если учесть, как редко подобный синдром встречается. Многие врачи о нем понятия не имеют. Лечение тоже затруднено, медики воздействуют на симптомы. Если синдром - следствие инсульта, то восстановление возможно. Но если в основе нейродегенеративные болезни, вылечить его нельзя. Помогут лишь физиотерапевтические занятия по контролю над мышцами, поведением, а также препараты из группы агентов нейромышечной активности, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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