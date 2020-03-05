Уровень гормона счастья можно повысить. И это очень легко

Если в организме наблюдается нехватка окситоцина, то это сопровождается тревожностью и необоснованной агрессией. Ученым удалось определить, как можно поднять уровень гормона счастья, причем сделать это без каких-либо медикаментозных вмешательств. Лучшим способом испытать счастье и зарядиться им на долгий период - это побеседовать в приятной компании друзей. Это занятие можно совместить с игрой в настольные игры. Умственная активность только способствует выработке окситоцина.Также уровень окситоцина повышается от объятий. Интересно, что объятия с самыми близкими людьми дают наибольший прирост гормона счастья. Положительно на уровень окситоцина воздействуют комплименты и похвала.