Уровень гормона счастья можно повысить. И это очень легко
На протяжении последних десятилетий внимание ученых и исследователей приковано к главному гормону, из-за которого мы можем чувствовать счастье и радоваться жизни. Речь идет конечно об окситоцине. Давно было отмечено сходство этого гормона с алкоголем. Он успокаивает центральную нервную систему и позволяет человеку расслабиться, а также не имеет побочных эффектов спиртовых соединений.
Если в организме наблюдается нехватка окситоцина, то это сопровождается тревожностью и необоснованной агрессией. Ученым удалось определить, как можно поднять уровень гормона счастья, причем сделать это без каких-либо медикаментозных вмешательств. Лучшим способом испытать счастье и зарядиться им на долгий период - это побеседовать в приятной компании друзей. Это занятие можно совместить с игрой в настольные игры. Умственная активность только способствует выработке окситоцина.
Также уровень окситоцина повышается от объятий. Интересно, что объятия с самыми близкими людьми дают наибольший прирост гормона счастья. Положительно на уровень окситоцина воздействуют комплименты и похвала.
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