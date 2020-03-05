Сон на боку оказался одновременно вреден и полезен
Долгие годы между учеными со всего мира идут споры относительно сна на боку. Некоторые утверждают, что это опасно и приводит к различным проблемам со здоровьем. Другие же утверждают, что именно на боку и нужно спать, чтобы сон был максимально эффективным. Недавно исследователи смогли систематизировать все знания о сне и дать точный ответ на этот спорный вопрос.
Оказалось, что правы были обе группы экспертов. Сон на боку действительно считается эффективнее сна на спине или животе. Ученые утверждают, что на боку сон человека становится крепче и утром он чувствует себя намного бодрее. Еще одна польза от сна на боку - расслабление позвоночника. Врачи рекомендуют спать на боку беременным и на это тоже есть своя причина. В таком положении улучшается кровообращение.
Но в таком способе сна есть и опасность. В группу риска попадают люди, недавно перенесшие инфаркт, а также страдающие от проблем с сердцем. Им лучше отказаться от сна на боку, чтобы избежать проблем со здоровьем.
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