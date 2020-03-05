Сон на боку оказался одновременно вреден и полезен

Оказалось, что правы были обе группы экспертов. Сон на боку действительно считается эффективнее сна на спине или животе. Ученые утверждают, что на боку сон человека становится крепче и утром он чувствует себя намного бодрее. Еще одна польза от сна на боку - расслабление позвоночника. Врачи рекомендуют спать на боку беременным и на это тоже есть своя причина. В таком положении улучшается кровообращение.Но в таком способе сна есть и опасность. В группу риска попадают люди, недавно перенесшие инфаркт, а также страдающие от проблем с сердцем. Им лучше отказаться от сна на боку, чтобы избежать проблем со здоровьем.