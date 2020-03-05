Почему храп опасен именно для женщин

"Наши наблюдения показывают, что масса левого желудочка увеличивается и у мужчин, и у женщин, страдающих от храпа или апноэ. С другой стороны, последствия от этого увеличения были заметно более выражены среди представительниц слабого пола", - пояснил Адриан Курта из Мюнхенского университета.

Я бы посоветовал храпящим людям попросить их мужей или жен проследить за тем, появляются ли кратковременные перерывы в их дыхании во время сна и пытаются ли они "заглатывать" воздух после этого. Если уверенности в этом нет, стоит пройти более точную проверку в лаборатории. В любом случае, от апноэ можно избавиться, и часто этого можно добиться, просто сбросив лишний вес", - добавил ученый.

Храп, или как его еще называют - апноэ, приводит к тому, что человек начинает периодически просыпаться ночью от недостатка воздуха.