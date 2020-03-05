Потребление клетчатки улучшает здоровье кишечника и лечит сердечную недостаточность
Оказывается, клетчатка полезна не только для пищеварительной системы, но и для сердца. Кристиана Майерхофер из университетской больницы Осло в Норвегии, выяснила, что пациенты с сердечной недостаточностью, потребляющие больше диетической клетчатки, имеют здоровую кишечную микробиоту, которая связана со снижением риска смерти от сердечной недостаточности.
«Наша кишечная микробиота состоит из триллионов микроорганизмов, которые потенциально могут повлиять на наше здоровье», - сказала Майерхофер на своей презентации на Heart Failure, научном конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC).
Майерхофер процитировала предыдущие исследования, где сообщалось о снижении биологического разнообразия микробов в кишечнике пациентов с сердечной недостаточностью.
«Сегодня мы впервые показываем, что это связано с низким потреблением клетчатки», - говорит Майерхофер.
Для исследования Майерхофер и ее команда провели оценку и секвенировали бактериальные гены, присутствующие в образцах стула, собранных у 84 хорошо пролеченных пациентов с хронической сердечной недостаточностью и 266 здоровых людей.
Результаты исследованияУ пациентов с сердечной недостаточностью бактериальное разнообразие кишечника ниже, чем у здоровых людей. У них было более низкое соотношение Firmicutes / Bacteroidetes (F / B) - двух основных типов бактерий в кишечнике человека - чем у здоровых контролей, и это различие было более выраженным у лиц с неишемической сердечной недостаточностью.
Они наблюдали сходную тенденцию в разнообразии кишечной микробиоты среди пациентов, которые перенесли пересадку сердца или умерли. Ученые заметили положительную связь между потреблением клетчатки и бактериальным разнообразием и уровнями Firmicutes.
«Наши результаты показывают, что измененный состав микробиоты, обнаруженный у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, связан с низким потреблением клетчатки», - сказала Майерхофер.
Она добавила, что люди должны потреблять больше продуктов с высоким содержанием клетчатки - цельные зерна, фрукты и овощи, чтобы поддерживать здоровую флору кишечника.
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