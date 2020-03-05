Потребление клетчатки улучшает здоровье кишечника и лечит сердечную недостаточность

«Наша кишечная микробиота состоит из триллионов микроорганизмов, которые потенциально могут повлиять на наше здоровье», - сказала Майерхофер на своей презентации на Heart Failure, научном конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC).

«Сегодня мы впервые показываем, что это связано с низким потреблением клетчатки», - говорит Майерхофер.

Результаты исследования

«Наши результаты показывают, что измененный состав микробиоты, обнаруженный у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, связан с низким потреблением клетчатки», - сказала Майерхофер.