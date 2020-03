5 мифов о сахарном диабете с точки зрения современной науки

соблюдение диеты с ограничением рафинированных продуктов, простых углеводов, животных жиров;

выполнение физической нагрузки средней интенсивности не менее 150 минут в неделю для взрослых с 18 до 60 лет, а для детей с 5 до 17 лет — не менее 60 минут в день;

снижение избыточного веса до нормы и контроль массы тела на протяжении всей жизни;

полный отказ от вредных привычек, в частности курения и приема алкоголя;

контроль над уровнем глюкозы и показателями артериального давления.

