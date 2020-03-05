5 мифов о сахарном диабете с точки зрения современной науки
Как и всякое опасное заболевание, сахарный диабет окружает множество мифов. Что думает о них современная наука?
Миф 1. Диабет — болезнь сладкоежек
Факт: Факторов риска развития диабета не один, а множество.
Сахарный диабет (СД) — это группа заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. Их характерной особенностью является постоянно увеличенный уровень глюкозы в крови — гипергликемия.
СД 1 типа вызван разрушением клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин.
Факторов риска, вызывающих со временем развитие СД 2 типа, намного больше. Среди них есть те, что не поддаются изменению: возраст, наследственность, этническая принадлежность, некоторые хронические патологии. А есть факторы, которые человек в силах изменить. Это избыточный вес или ожирение, нездоровое питание, недостаточная физическая активность и вредные привычки. Очевидно, что избыточное потребление сладостей, как, впрочем, и других простых углеводов — всего лишь один из многих факторов риска развития СД 2 типа.
Миф 2. Сахарный диабет развивается очень редко
Факт: СД 2 типа распространяется такими темпами, что специалисты всерьез говорят об эпидемии.
Так, например, в России этот тип диабета диагностирован у 4,24 млн. При этом считается, что реальные цифры распространения заболевания в два раза выше — потому что больше половины пациентов не подозревают о его наличии.
Кроме того, около трети россиян страдают метаболическим синдромом — комплексным нарушением обмена веществ, при котором риск развития диабета существенно возрастает. Его развитие связывают с инсулинорезистенстностью. Это состояние, когда инсулин вырабатывается поджелудочной железой, но клетки организма его «не видят» и не усваивают глюкозу, которая является основным источником энергии. Из-за этого концентрация глюкозы в крови повышается, развивается угроза предиабета. Вот почему так важно регулярно контролировать уровень глюкозы в крови.
Миф 3. Сахарный диабет не связан с лишним весом
Факт: Избыточный вес и ожирение — ключевые факторы риска развития СД 2 типа.
Численность людей с факторами риска развития сахарного диабета — избыточным весом, ожирением и недостаточной физической активностью — постоянно растет. Почти 2/3 россиян имеет избыточную массу тела, а у 1/3 зафиксирован пограничный уровень холестерина. При этом не все знают о том, что лишний вес и нарушения жирового обмена, в том числе повышенный уровень холестерина, могут спровоцировать развитие сахарного диабета. Чтобы обнаружить это опасное заболевание вовремя, кроме анализов на уровень глюкозы, необходимо регулярно сдавать анализ крови на холестерин.
Кстати, лишний вес и недостаточная физическая активность названы главными причинами того, что сахарный диабет 2 типа стремительно молодеет. Так, по данным ВОЗ, если это заболевание ранее диагностировалось у людей среднего и пожилого возраста, то теперь все чаще встречается среди детей и молодежи.
Миф 4. Сахарный диабет 2 типа протекает мягко
Факт: Сахарный диабет 2 типа зачастую протекает скрыто и приводит к развитию опасных осложнений.
Из-за того, что пациенты часто не подозревают о своем заболевании и поздно обращаются за помощью, сахарный диабет во многих случаях обнаруживается уже на этапе развития серьезных осложнений.
Состояние гипергликемии может привести, прежде всего, к повреждению и нарушению кровеносных сосудов, как крупных, так и мелких — капилляров. Это приводит к нарушению функций глаз, почек, сосудов и сердца, нервов.
Повышенный уровень холестерина, который часто сопровождает сахарный диабет, в свою очередь осложняет течение сердечно-сосудистых заболеваний, приводит к развитию атеросклероза, ишемической болезни сердца.
Миф 5. Сахарный диабет — это приговор
Факт: Последствия СД обоих типов можно предотвратить.
Собранные к настоящему моменту научные данные позволяют специалистам утверждать, что существуют эффективные подходы, значительно снижающие риски развития осложнений СД. Они включают:
- соблюдение диеты с ограничением рафинированных продуктов, простых углеводов, животных жиров;
- выполнение физической нагрузки средней интенсивности не менее 150 минут в неделю для взрослых с 18 до 60 лет, а для детей с 5 до 17 лет — не менее 60 минут в день;
- снижение избыточного веса до нормы и контроль массы тела на протяжении всей жизни;
- полный отказ от вредных привычек, в частности курения и приема алкоголя;
- контроль над уровнем глюкозы и показателями артериального давления.
Усилия по коррекции образа жизни можно дополнить, прибегнув к помощи специальных метаболических препаратов, которые действуют комплексно с проводимым лечением и способствуют его положительному результату. Одним из таких препаратов является Дибикор®. Это средство, разработанное российскими специалистами на основе естественного для организма вещества.
Препарат благотворно влияет на обмен веществ и микроциркуляцию в тканях и органах. Дело в том, что одним из отдаленных неблагоприятных последствий гипергликемии является развитие микрососудистых осложнений из-за поражения капилляров, которое приводит к ухудшению кровоснабжения отдельных органов и тканей. Дибикор® способствует снижению инсулинорезистентности и уже через две недели его приема может наблюдаться снижение концентрации глюкозы в крови. Кроме того, препарат положительно воздействует на жировой обмен, способствуя снижению повышенного уровня холестерина, который часто идет рука об руку с сахарным диабетом. А клинические испытания действующего вещества препарата подтвердили, что он способствует уменьшению выраженности висцерального (расположенного внутри брюшной полости) ожирения.
Прием препарата Дибикор® позволяет повышать работоспособность при физических нагрузках, а значит, помогает адаптироваться к регулярной активности, которая рекомендована пациентам с диабетом.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ
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