Названы признаки сахарного диабета 1 и 2 типов





Сахарный диабет представляет серьёзное заболевание. Подробнее о болезни и признаках расскажет MedikForum.ru.

Что такое сахарный диабет





Это группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы. Из-за этого развивается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови. У недуга хроническое течение, сопровождающееся нарушением всех видов обмена веществ.





Болезнь принято рассматривать как синдром, объединяющий признаки двух недугов: 1 и 2 типов. Первый характеризуется абсолютной недостаточностью инсулина в организме, недостаточной выработкой его поджелудочной железой. Второй предполагает неработу рецепторов, определяющих присутствие инсулина, из-за чего происходит нарушение взаимодействия элемента с клетками органов и тканей организма.





Признаки диабета 1 типа





Развивается неожиданно. Вызывает следующие симптомы:





Сильная жажда и сухость во рту;

Учащенное мочеиспускание;

Ночное недержание мочи;

Нехватка энергии и крайняя усталость;

Постоянное чувство голода;

Внезапная потеря веса;

Расплывчатое зрение.





Диагностировать можно при наличии вышеперечисленных симптомов, сдачу анализа, который должен показать высокий уровень глюкозы в крови.





Признаки диабет 2-го типа





У 2 типа следующие симптомы:





Учащенное мочеиспускание;

Чрезмерная жажда;

Чрезвычайно сильное чувство голода;

Расплывчатость зрения;

Нехватка энергии и крайняя усталость;

Онемение и покалывание в руках и ногах;

Медленное заживление ран и рецидивирующие инфекции.





Большинство пациентов не догадываются о наличии недуга — признаки не так очевидны, как у 1 типа.





Диагностика сахарного диабета





Различают несколько способов диагностики сахарного диабета. Расскажем подробнее:





Анализ на гликированный гемоглобин (HbA1c): показывает средний уровень сахара в крови за последние пару месяцев. Голодать или не пить перед сдачей не нужно.





Анализ уровня глюкозы в плазме натощак: измеряет уровень глюкозы натощак. В течение последних восьми часов нельзя есть и пить ничего кроме воды. Обычно диагностику проводят утром до первого приема пищи.





Пероральный тест на толерантность к глюкозе (ПТТГ): показывает реакцию организма на сахарную нагрузку. Потребуется выпить специальный сладкий напиток. До и после этого берут анализ.





Измерение уровня глюкозы в плазме в любой момент (ГПР): измерит уровень сахара в крови в определенный момент времени. Подготовка к диагностике не потребуется. Обычно делают, когда уже есть выраженные симптомы.