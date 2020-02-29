Названы признаки сахарного диабета 1 и 2 типов
Сахарный диабет представляет серьёзное заболевание. Подробнее о болезни и признаках расскажет MedikForum.ru.
Что такое сахарный диабет
Это группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы. Из-за этого развивается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови. У недуга хроническое течение, сопровождающееся нарушением всех видов обмена веществ.
Болезнь принято рассматривать как синдром, объединяющий признаки двух недугов: 1 и 2 типов. Первый характеризуется абсолютной недостаточностью инсулина в организме, недостаточной выработкой его поджелудочной железой. Второй предполагает неработу рецепторов, определяющих присутствие инсулина, из-за чего происходит нарушение взаимодействия элемента с клетками органов и тканей организма.
Признаки диабета 1 типа
Развивается неожиданно. Вызывает следующие симптомы:
- Сильная жажда и сухость во рту;
- Учащенное мочеиспускание;
- Ночное недержание мочи;
- Нехватка энергии и крайняя усталость;
- Постоянное чувство голода;
- Внезапная потеря веса;
- Расплывчатое зрение.
Диагностировать можно при наличии вышеперечисленных симптомов, сдачу анализа, который должен показать высокий уровень глюкозы в крови.
Признаки диабет 2-го типа
У 2 типа следующие симптомы:
- Учащенное мочеиспускание;
- Чрезмерная жажда;
- Чрезвычайно сильное чувство голода;
- Расплывчатость зрения;
- Нехватка энергии и крайняя усталость;
- Онемение и покалывание в руках и ногах;
- Медленное заживление ран и рецидивирующие инфекции.
Большинство пациентов не догадываются о наличии недуга — признаки не так очевидны, как у 1 типа.
Диагностика сахарного диабета
Различают несколько способов диагностики сахарного диабета. Расскажем подробнее:
Анализ на гликированный гемоглобин (HbA1c): показывает средний уровень сахара в крови за последние пару месяцев. Голодать или не пить перед сдачей не нужно.
Анализ уровня глюкозы в плазме натощак: измеряет уровень глюкозы натощак. В течение последних восьми часов нельзя есть и пить ничего кроме воды. Обычно диагностику проводят утром до первого приема пищи.
Пероральный тест на толерантность к глюкозе (ПТТГ): показывает реакцию организма на сахарную нагрузку. Потребуется выпить специальный сладкий напиток. До и после этого берут анализ.
Измерение уровня глюкозы в плазме в любой момент (ГПР): измерит уровень сахара в крови в определенный момент времени. Подготовка к диагностике не потребуется. Обычно делают, когда уже есть выраженные симптомы.
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