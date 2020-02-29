Названы признаки сахарного диабета 1 и 2 типов

Диабет

Сахарный диабет представляет серьёзное заболевание. Подробнее о болезни и признаках расскажет MedikForum.ru.

Что такое сахарный диабет


Диабет

Это группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы. Из-за этого развивается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови. У недуга хроническое течение, сопровождающееся нарушением всех видов обмена веществ.

Болезнь принято рассматривать как синдром, объединяющий признаки двух недугов: 1 и 2 типов. Первый характеризуется абсолютной недостаточностью инсулина в организме, недостаточной выработкой его поджелудочной железой. Второй предполагает неработу рецепторов, определяющих присутствие инсулина, из-за чего происходит нарушение взаимодействия элемента с клетками органов и тканей организма.

Диабет

Признаки диабета 1 типа


Развивается неожиданно. Вызывает следующие симптомы:

  • Сильная жажда и сухость во рту;
  • Учащенное мочеиспускание;
  • Ночное недержание мочи;
  • Нехватка энергии и крайняя усталость;
  • Постоянное чувство голода;
  • Внезапная потеря веса;
  • Расплывчатое зрение.

Диабет

Диагностировать можно при наличии вышеперечисленных симптомов, сдачу анализа, который должен показать высокий уровень глюкозы в крови.

Признаки диабет 2-го типа


У 2 типа следующие симптомы:

  • Учащенное мочеиспускание;
  • Чрезмерная жажда;
  • Чрезвычайно сильное чувство голода;
  • Расплывчатость зрения;
  • Нехватка энергии и крайняя усталость;
  • Онемение и покалывание в руках и ногах;
  • Медленное заживление ран и рецидивирующие инфекции.

Большинство пациентов не догадываются о наличии недуга — признаки не так очевидны, как у 1 типа.

Диабет

Диагностика сахарного диабета


Различают несколько способов диагностики сахарного диабета. Расскажем подробнее:

Анализ на гликированный гемоглобин (HbA1c): показывает средний уровень сахара в крови за последние пару месяцев. Голодать или не пить перед сдачей не нужно.

Анализ уровня глюкозы в плазме натощак: измеряет уровень глюкозы натощак. В течение последних восьми часов нельзя есть и пить ничего кроме воды. Обычно диагностику проводят утром до первого приема пищи.

Пероральный тест на толерантность к глюкозе (ПТТГ): показывает реакцию организма на сахарную нагрузку. Потребуется выпить специальный сладкий напиток. До и после этого берут анализ.

Измерение уровня глюкозы в плазме в любой момент (ГПР): измерит уровень сахара в крови в определенный момент времени. Подготовка к диагностике не потребуется. Обычно делают, когда уже есть выраженные симптомы.
Теги : сахар, сахар в крови, сахарный диабет, инсулин
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