Полезные протеиновые батончики нас полнят

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Полезные протеиновые батончики нас полнят

Считающиеся здоровыми протеиновые батончики в реальности приводят к увеличению веса. Ученые из Университета Аризоны выяснили, что они нас просто не насыщают. 

Протеиновые батончики часто рассматривают в качестве здоровой разновидности перекуса, но они могут спровоцировать ожирение, как установили исследователи. Употреблявших по одному батончик каждый день люди с большей вероятностью набирали лишний вес в течение недели, по сравнению с теми, кто этого не делал. 

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Исследователи полагают, что хотя подобного рода протеиновые батончики питательны, они просто недостаточно нас насыщают, в результате чего чувство голода сохраняется. И человек продолжает потреблять калории. В большинстве батончиков популярных брендов всего около 200 калорий, что эквивалентно паре яблок или трем яйцам. Этого явно не хватит для того, чтобы человек, что называется, заморил червячка. 

По количеству жиров протеиновые батончики не лучше гамбургеров


Индустрия протеиновых продуктов в США переживает бум, продажи в этом году достигли $6,5 млрд, вдвое превысив результаты 2014 года. Белковые диеты могут способствовать снижению веса за счёт сокращения показателей гормона голода и роста уровня гормонов, связанных с чувством сытости. Но многие протеиновые батончики калорийны, это позволяет добавлять калории без необходимости потреблять много дополнительной пищи. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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Университет Аризоны

Медицина

американское общественное научно-исследовательское высшее учебное заведение штата Аризона с собственным земельным участком в Тусоне

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