Одиноким людям грозят воспаления
Социальная изоляция усиливает воспалительные процессы. А значит, одиноким людям чаще угрожают сердечно-сосудистые заболевания и другие недуги.
Науке хорошо известно негативное влияние одиночества на психику и эмоциональное состояние человека. Но появляется все больше доказательств того, что социальная изоляция негативно воздействует на разные аспекты физиологического здоровья. Существуют исследования, которые показывают способность одиночества увеличивать риск сердечно-сосудистых болезней, старческого слабоумия и депрессий. Некоторые научные работы предполагают, что одиночество приводит к ухудшению здоровья из-за способности провоцировать воспаления. Воспалительные реакции происходят в нашем организме, когда иммунная система производит химические вещества для борьбы с инфекциями или травмами.
Однако воспаление возможно и в ситуации сильного психологического или социального стресса. Кратковременные и локальные воспаления вроде тех, что возникают при порезе пальца идут нам на пользу. Но если этот воспалительный процесс затягивается, он представляет вред для здоровья. Исследователи установили, что одиночество и социальная изоляция вызывают именно долговременные воспаления. Метаанализ 14 исследований подтвердил, что одинокие люди чаще сталкиваются с негативными последствиями воспалительных процессов – в их крови фиксируется наибольшие показатели С-реактивного белка и фибриногена.
С-реактивный белок является индикатором воспалительных процессов. Что до фибриногена, то он увеличивает степень свертываемости крови, и его очень много в организме людей после тяжелых повреждений и травм. Однако при хронически повышенном уровне обоих воспалительных маркеров увеличивается и вероятность ухудшения здоровья в целом, пишет The Conversation. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий