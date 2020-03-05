Холод на ощупь: 8 причин холодных пальцев и мерзнущих рук
Первая часть тела, которая чувствует холод, особенно на улице в холодный день - пальцы. Это нормальное явление: чтобы защитить себя от замерзания, организм поддерживает жизненно важные органы как можно теплее - выводит теплую кровь из конечностей и тянет ее к "ядру", чтобы обеспечить безопасность важных органов. Но если пальцы постоянно чувствуют холод при нормальной температуре воздуха, это может быть предупреждающим признаком ряда заболеваний.
Стресс и тревожностьСтресс может влиять на все части тела, и руки не являются исключением. Хронический стресс заставляет организм переходить в состояние «сражайся или беги», где часто происходят выбросы адреналина. Эти скачки сужают кровеносные сосуды в руках и уменьшить приток крови к пальцам.
АнемияЭто состояние, когда в крови содержится значительно меньше эритроцитов.
"Эритроцитам не хватает гемоглобина - богатого железом белка, который помогает клеткам доставлять кислород к остальной части тела. Хотя есть много причин и типов анемии, ее симптомы включают холодные руки и пальцы из-за нехватки кислорода, доступного для тела для использования. Другие симптомы включают слабость, усталость, бледность кожи, головные боли и головокружение", - пишет издание Helth News.
Сгустки кровиВ редких случаях могут пальцы становятся холодными, если в теле образуется кровяной сгусток и он переходит в артерию на руках. Пальцы, руки чувствуют холод и болезненные ощущения.
ГипотиреозЩитовидная железа не производит достаточного количества гормонов, жизненно важных для функций организма. Это вызывает непереносимость холода и означает, что холодные пальцы станут частым явлением.
Заболевание периферических артерийЭто изнурительное заболевание сердца обычно встречается у пожилых людей. Накопление бляшек в артериях, включая руки и ноги, блокирует или ограничивает кровоток, идущий к остальной части тела, что увеличивает вероятность холодных пальцев рук.
Медикфорум писал, как убрать лишний жир с бедер и ног.
Оставить комментарий