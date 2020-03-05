Кардиологи назвали 3 признака ослабления сердечной мышцы
Ослабление сердечной мышцы провоцирует развитие болезней миокарда и сосудистой системы. По словам кардиологов, прежде чем эти заболевания разовьются, можно заметить признаки того, что сердце начинает проявлять слабость.
Как сообщает MedikForum.ru, когда сердце утрачивает свойство нормально функционировать, это может привести ко многим расстройствам здоровья. С ослаблением сердечной мышцы связаны недуги, которые поражают только сам орган (например, разные виды аритмии), а также вызывают дефекты кровеносных сосудов и ассоциированные патологии (яркий пример – инсульт).
О признаках ослабления сердечной мышцы кардиологи рассказали на портале The Health Site.
Дискомфорт в груди. Боль, ощущение жжения, стеснения или давление в груди может указывать на аномалии миокарда, если длятся дольше минуты. Но даже в тех случаях, когда они менее продолжительные, следует проконсультироваться с врачом.
Расстройство желудка или боль в животе. Постоянное расстройство или вполне терпимая, скорее тупая боль в желудке может быть вызвана ослаблением сердца. Из-за него сосуды становятся не способными доставлять в пищеварительный орган нужное количество кислорода, что вызывает стягивание слизистой оболочки и неприятные ощущения.
Чувство головокружения или прострации. Слабая сердечная мышца не может адекватно снабжать мозг кислородом, что провоцирует подобные состояния. Они не всегда связаны именно с проблемами сердца, но если у человека наблюдаются также боль в груди или одышка, нужно обязательно записаться на прием к кардиологу.
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