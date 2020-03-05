Эксперты: пища с пребиотиками спасает от стресса

Американские ученые решили провести эксперимент и убедиться, влияет ли наш рацион на способность справляться со стрессом. Им на помощь пришли лабораторные крысы.Грызунов поделили на две группы. Одним из них давали обычный корм, а других кормили пищей с пребиотиками, которые имеют свойство нормализовать микрофлору кишечника, стимулируя размножение полезной микрофлоры.Пребиотики не перевариваются в организме, но ферментируются в толстом кишечнике и оказывают на него благотворное воздействие.В рамках эксперимента крысам создавали стрессовые ситуации и наблюдали за их физиологическими параметрами, а также их состоянием во время сна и бодрствования.