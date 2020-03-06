Медики напомнили, что рак легких может возникать даже у некурящих

"Большинство некурящих людей не верят в то, что подвергаются риску, поэтому часто слишком поздно обращаются к врачу и в итоге значительно уменьшают свои шансы на получение эффективного лечения", - утверждает клинический директор Центра онкологических исследований Университетского колледжа Лондона профессор Мик Пик.

"Примерно шесть тысяч человек, которые никогда не курили, ежегодно умирают от рака легких в Великобритании", - добавил директор Public Health England профессор Пол Косфорд.

Существует множество факторов, которые могут вызывать рак легких у некурящих людей. Например, высокая концентрация канцерогенных веществ на производстве, плохая экология или пассивное курение.