Стало известно, кому нужно исключить кефир из рациона

"Молочный жир, находящийся в составе продукта, как раз относится к этому типу. Два выпитых стакана кефира — это 6 г жиров. В день человеку требуется около 15 г. Поэтому для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно выбирать напиток с наименьшей долей жирности", - поясняют диетологи.

Специалисты рекомендуют употреблять по одному стакану кефира через день тем, у кого наблюдается непереносимость натуральной лактозы.