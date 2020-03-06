Частые ночные пробуждения свидетельствуют о серьезной болезни





Японские медики пришли к выводу, что частые ночные пробуждения из-за желания сходить в туалет свидетельствуют о высоком кровяном давлении. Доктор Сатоши Конно из отделения гипертонии больницы города Сендай изучил связь между никтурией (частым желанием посетить туалет ночью) и гипертонией.

"Мы обнаружили, что у людей с регулярными ночными пробуждениями ради похода в туалет гипертония встречалась на 40 процентов чаще. И чем больше посещений туалета, тем больше риск гипертонии", - рассказал врач по итогам исследования своих пациентов.

Конно утверждает, что к частым ночным пробуждениям могут приводить и другие проблемы со здоровьем. Например, болезни почек или большая концентрация соли в организме.