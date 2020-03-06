Привычка грызть ногти грозит коронавирусом
Пора отказаться от пагубной привычки грызть ногти, у которой много неприятных последствий для здоровья. Специалисты утверждают, что это наиболее простой способ заболеть коронавирусом.
Известный специалист в области аллергии и инфекционных болезней медицинского центра Langone Medical Center при Университете Нью-Йорка доктор Пурви Парих (Purvi Parikh) советует людям отказаться от привычки грызть ногти. Она существенно увеличивает риск заболевания коронавирусом. Все разновидности бактерий, вирусов и грязи скапливаются под ногтями, откуда могут попасть через рот в организм человека. Особенно высок риск подобного заражения, если люди не часто моют руки. Когда человек дотрагивается до лица, и особенно до рта, носа или глаз, происходит передача бактерий.
Доктор Парих подчеркивает, что бактерии проникают непосредственно в полость рта - самый простой способ заражения любой инфекцией. В это время года распространены разного рода вирусы, включая грипп. Сегодня всё человечество с опаской говорит о коронавирусе, который имеет те же самые механизмы распространения. И это дополнительный аргумент в пользу отказа от вредной привычки грызть ногти. К сожалению, многие ее жертвы даже не осознают о наличии подобной проблемы, они грызут ногти неосознанно.
Если вы обратили внимание на данную привычку, но не можете от неё отказаться, начните носить перчатки. Отвлечься от желания грызть ногти поможет жевательная резинка или специальные резиновые ленты для кончиков пальцев. Чаще нагружайте руки и пальцы какими-либо занятиями. В некоторых странах продают специальные гаджеты, позволяющие использовать пальцы более активно, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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