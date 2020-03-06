Мужчины моют руки хуже женщин
Эксперты подчеркивают, что основным методом профилактики коронавируса является мытьё рук. Новое исследование показало, что мужчины моют руки хуже женщин.
Мир охватывает пандемия коронавируса, и каждый день эксперты в области борьбы с вирусными инфекциями призывают людей следовать мерам профилактики. Одной из самых основных мер является тщательное мытье рук. Наблюдательное исследование показало, что после использования туалета мужчины моют руки по времени меньше, чем женщины. Следовательно, представителям сильного пола чаще угрожают инфекционные заболевания, передающиеся контактным путем. В их число входят и COVID-19.
В 2009 году эксперты американских Центов по контролю и профилактике болезней опубликовали результаты исследования, которое показало, что лишь 31% мужчин и 65% женщин моют руки после использования публичных туалетов. Сегодня ситуация несколько улучшилась, но мытье рук по-прежнему осуществляется недостаточно тщательно. Наблюдения показали, что мужчины и женщины подходят к этому вопросу по-разному. Женщины моют руки более часто, активно используют мыло, более тщательно вытирают кожу. Это касается, в том числе, и медицинских работников.
Женщины среднего возраста с высшим образованием - самая обязательная категория населения в плане соблюдение гигиены рук. Предварительная информация по поводу китайского коронавируса показала, что мужчины перед ним более уязвимы. Из более чем 1 000 пациентов с COVID-19 58% составляли мужчины, писали в New England Journal of Medicine 29 января. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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