Как освободиться от мешающих спать ночью тревожных мыслей: 5 советов

«Все советы могут оказаться неэффективными, если вы не сформулируете четко, что именно волнует и тревожит. Попробуйте изложить свои мысли на бумаге перед сном – где-то за час до того, как ложитесь спать. Если это не сработает, может помочь доверительный разговор с близким человеком. Иногда это единственный способ, которым можно отключить одолевающие ночью мысли», – поделились специалисты.

Как сообщает MedikForum.ru с ссылкой на журнал Freundin, регулярный ритм сна имеет большое значение: чем дольше тело живет в соответствии с ним, тем быстрее вы будете засыпать в определенный час. Один из советов, помогающих освободиться от тревожных мыслей ночью, таков: установите время, когда нужно ложиться спать, и придерживайтесь его. То же самое с вставанием утром.Также эксперты советуют выделять перед сном время на приготовление к нему – от 30 минут до часа: например, чтобы принять теплый душ, сделать расслабляющий массаж лица. Нужно отложить в сторону мобильный телефон и выключить телевизор.Другой совет, чтобы освободиться от мешающих спать ночью тревожных мыслей, – меньше кофеина. При проблемах со сном следует отказаться от потребления кофе, других напитков и продуктов с кофеином во второй половине дня.Помимо того, сомнологи советуют не использовать смартфон или ноутбук в постели. Чтобы успокоиться вечером, лучше почитать книгу, послушать тихую музыку.Зачастую мешающие спать ночью тревожные мысли возникают как следствие страхов, укоренившихся в подсознании.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему во время сна ноги должны выглядывать из-под одеяла.