Медики пояснили, почему ноги должны выглядывать из-под одеяла во время сна

«Тело немного понижает температуру во время сна: оно стремится к охлаждению, поскольку организм естественным образом замедляет процессы функционирования внутренних систем, и некоторое снижение телесного тепла необходимо, чтобы нормально спать. Многие люди, полностью накрытые одеялом, испытывают перегревание, сильно потеют, начинают страдать нарушениями сна», - рассказали специалисты в журнале Freundin.

Как сообщает MedikForum.ru, медики пояснили, почему спящим людям лучше не прятать во время сна ноги под одеялом. Они заявили: ноги должны выглядывать, поскольку ночной сон становится более спокойным, когда пальцы конечностей не перегреваются.Они подчеркнули: очень немногие люди спят в комнате с температурой 15-18 градусов (оптимальной для ночного отдыха), так что тепло тела должно отдаваться во время сна именно через ноги. Если спать таким образом, чтобы они выглядывали наружу, это помогает организму лучше регулировать свою температуру и быстрее выделять жар, способный нарушить сон.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому нужно отказаться от привычки пить кефир на ночь.