Найден овощ, способный восстановить даже легкие курильщика
Ученые из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса следили за питанием 650 пациентов в течение десяти лет. Им удалось обнаружить овощ, который снижал губительное влияние курения сигарет на легкие. Такие результаты были выявлены у тех, кто съедал около двух помидоров в день. Также положительные результаты наблюдались у тех, кто употреблял четыре порции фруктов ежедневно.
Медики напомнили, что снижение функции легких начинается даже у тех людей, которые не имеют никаких вредных привычек. Оно обычно происходит после тридцати лет.
"Наша работа показывает, что употребление в пищу большего количества фруктов и помидоров — хорошее средство в борьбе с хронической обструктивной болезнью легких", - указывают авторы исследования.
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