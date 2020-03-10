Найден овощ, способный восстановить даже легкие курильщика

"Наша работа показывает, что употребление в пищу большего количества фруктов и помидоров — хорошее средство в борьбе с хронической обструктивной болезнью легких", - указывают авторы исследования.

Медики напомнили, что снижение функции легких начинается даже у тех людей, которые не имеют никаких вредных привычек. Оно обычно происходит после тридцати лет.