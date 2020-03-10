Предрасположенность к алкоголю зависит от группы крови

Такого нельзя сказать о людях со второй группой крови. Определено, что у таких людей наблюдается генетический недостаток глюкозы в организме. Алкоголь может вызвать привыкание, заполняя недостаток глюкозы.Представители третьей группы крови также имеют "нейтральную" переносимость. Однако им нужно учитывать повышенный риск развития деменции в старшем возрасте, который увеличивается из-за принятия спиртного.Самую большую устойчивость к алкоголю имеют люди с четвертой группой крови, однако это относится к "разумным" дозам алкоголя. Чрезмерное употребление спиртного приводит к разрушению организма с любой группой крови.