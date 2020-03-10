ГРТ может сражаться со старческим слабоумием
Сможет ли гормонозаместительная терапия стать секретным оружием против старческого слабоумия? Исследования предполагают, что у неё имеются подобные преимущества.
В сознании многих людей менопауза связана с приливами, ночной потливостью и болями в суставах. Однако женщины, вступившие в климакс, испытывают и психологические симптомы, включая тревожные расстройства, скачки настроения и депрессии. Все большее количество экспертов полагает, что те гормональные изменения, которые могут вызывать спутанность сознания и снижение когнитивной деятельности после наступления менопаузы, в некоторых случаях провоцируют и старческое слабоумие.
К примеру, в Англии две трети жертв этого неизлечимого нейродегенеративного расстройства - женщины. Учёные считают, что значительное снижение уровня эстрогена - полового гормона, защищающего клетки мозга, может стать одной из подобных причин. Именно это снижение и наблюдается во время менопаузы. Следовательно, любые средства борьбы с её симптомами защитят против старческого слабоумия, став секретным оружием. Одним из наиболее эффективных методов является гормонозаместительная терапия, получившая неоднозначную репутацию. Многие женщины отказываются от неё, так как наслышаны об опасных побочных эффектах, среди которых даже повышенный риск опухолей груди.
Но плюсы гормонозаместительной терапии могут перевешивать её минусы. И одним из самых жирных плюсов может стать профилактика старческого слабоумия за счет восстановления уровня эстрогена в организме. Особенно полезна ГРТ для женщин, имеющих плохую наследственность в плане деменции. Эстроген оказывает нейрозащитное воздействие, ну а сама гормонозаместительная терапия также обеспечивает защиту от сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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