Диетолог Круглова объяснила вред пармезана для сердца

«Как правило, в зрелых твердых сырах типа пармезана достаточно много и жира, и соли. Такие продукты стоит ограничивать», – заметила Наталья Круглова, беседуя с «Москвой 24».

«Наименее опасный – сыр фета: в нем содержится не так много вредных компонентов. Но за день можно съесть не больше 40 граммов этого продукта», - поделилась Наталья Круглова.

Диетолог Круглова объяснила в интервью вред пармезана для сердечно-сосудистой системы. По словам специалиста, это продукты содержит высокие концентрации компонентов, оказывающих негативное влияние на сосуды и сердце.Эксперт уточнила, что присутствующий в сыре жир относится к насыщенным жирам. Их частое и неумеренное потребление способствует повышению уровня липидов и холестерина в крови, что повышает риск развития атеросклероза. В сою очередь атеросклероз делает человека предрасположенным к развитию ишемической болезни сердца, сердечного приступа, инсульта.Что касается другого ингредиента пармезана – соли, ее высокие дозы в повседневном рационе питания влияют на склонность к заболеванию гипертонией.В целом белые сыры считаются менее вредными для здоровья, уточнила эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких проблемах со здоровьем противопоказано питье кваса.

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