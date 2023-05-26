Невролог Ерохин: синдром беспокойных ног может вызываться дефицитом железа

«Может ощущаться неконтролируемое желание двигать ногами, а также покалывание или жжение в ногах. Неприятные ощущения в конечностях, подергивания, шевеления, ерзание ими могут стать изнурительными, тем более, что часто синдром обостряется ночью, мешая спать».

Многие люди, сидя на стуле, начинают нервно шевелить ногами, но если они не страдают неврологическим нарушением, то могут достаточно хорошо контролировать такую подвижность. При наличии синдрома беспокойных ног перестать шевелить конечностями по собственной воле уже невозможно, об этом в беседе с «МедикФорум» напомнил врач-невролог Владимир Ерохин.По словам врача, данный синдром является одним из самых распространенных и в то же время плохо изученных неврологических расстройств. Его первые симптомы обычно появляются в зрелом возрасте (от 30 до 40 лет), но иногда встречаются и у детей. Женщины бывают подвержены ему чаще мужчин.Невролог Ерохин рассказал, как проявляются симптомы синдрома беспокойных ног.Специалист добавил, что люди с этим нарушением нередко страдают от снижения работоспособности, депрессии и сердечно-сосудистых проблем.Медик объяснил, что первичный синдром беспокойных ног является самостоятельным заболеванием, которое во многих случаях бывает врожденным и наследуемым. Его точные причины неизвестны, но предположительно патология связан с тем, что в головном мозге не работает должным образом нейротрансмиттер дофамин.Вторичный синдром беспокойных ног развивается как следствие других нарушений – конкретно почечной недостаточности или дефицита железа. Кроме того, его могут вызывать лекарственные препараты (например, антидепрессанты, некоторые средства от тошноты).Нередко с синдромом беспокойных ног сталкиваются беременные женщины. Почему – неизвестно, но симптомы обычно проходят после родов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что проблемы с щитовидной железой могут довести до болезней сердца.

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