Какие продукты рекомендуется есть людям с гипотиреозом и гипертиреозом

продукты, богатые глютеном

соя

кофеин

крестоцветные овощи

жирная еда

сладкие продукты.

продукты, богатые йодом

кофеин

алкоголь

жирное молоко

продукты с добавленным сахаром.

Заболевания щитовидной железы характеризуются недостаточной (гипотиреоз) или слишком значительной (гипертиреоз) выработкой ее гормонов. Оба состояния могут стать весьма серьезными, если их не выявлять и не лечить длительное время.По словам эндокринолога Эльвиры Яушевой, пациенты с гипотиреозом обычно имеют более медленный метаболизм. Людям с этим нарушением показаны аэробные упражнения, а также употребление достаточно большого количества – это может стимулировать обмен веществ и препятствует появлению лишнего веса.Что должно входит в рацион при имеющемся гипотиреозеЭтот микроэлемент необходим для здоровой функции щитовидной железы. Йод содержится в водорослях и морепродуктах, молочных продуктах, яйцах, свежих фруктах, несоленых орехах, овсе, картофеле, меде, йодированной соли.Исследования показывают, что селен является одним из наиболее важных питательных веществ, которые следует включать в свой рацион при гипотиреозе. Считается, что селен поддерживает метаболизм и синтезирует гормоны щитовидной железы. Его можно найти в морепродуктах, яйцах, брокколи, семенах, орехах, чесноке, субпродуктах.Несколько исследований обнаружили связь между низким уровнем витамина D и подверженностью гипотиреозу. Лучшим источником витамина является солнце, из продуктов – яичные желтки, жирная рыба, апельсиновый сок, молочные продукты.Для функционирования щитовидной железы и гормонального гомеостаза необходимы все витамины группы В. Например, витамин B6, который помогает щитовидной железе вырабатывать гормоны из йода, содержится в цельнозерновых продуктах, свинине, молочных продуктах. Витамин B12, который помогает уменьшить усталость, можно найти в птице, рыбе, мясе.Многие важные биологические процессы, в том числе нормальная работа щитовидной железы, требуют железа. Им богаты сушеные бобы, зеленые листовые овощи, орехи, чечевица, красное мясо, семечки, цельнозерновые продукты, красное мясо.Этот микроэлемент не только поддерживает работу щитовидки по производству гормонов, но и помогает сбалансировать их уровень. Источники селена включают грибы, мясо, рис, овсяные отруби, птицу, семена подсолнечника, бразильские орехи.Их потребление помогает поддерживать функцию щитовидной железы и гормональный баланс. Продукты, богатые полезными жирами, включают льняное масло, масло авокадо, кокосовое масло, подсолнечное масло, авокадо, орехи и семена.Он помогает в преобразовании пищи в энергию, полезен для иммунной системы и щитовидной железы. Цинк присутствует в таких продуктах как нут, какао-порошок, кешью, грибы, тыквенные семечки и баранина.Гипертиреоз ухудшает состояние костей. Для восстановления костной массы необходимы витамин D и кальций. Продукты, богатые ими, включают шпинат, листовую капусту, капусту, бамию, апельсиновый сок, миндальное молоко, грибы, жирную рыбу.при гипотиреозе:при гипертиреозе:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что проблемы с щитовидной железой могут стать причиной болезней сердца

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.