Неврологи предупреждают – смартфоны ведут к раннему слабоумию
Современное поколение ничего не держит в памяти.
Чрезмерная цифровизация современного общества привела к тому, что люди трудоспособного возраста от 30 до 50 лет все чаще жалуются на симптомы переутомления мозга. Нейрохирург и директор клиники памяти Аюми Окумура отмечает, что еще совсем недавно забывчивость была уделом пожилых, а сейчас она наблюдается у молодежи. Доктор связывает это с тем, что все больше времени люди проводят за компьютерами или используют смартфоны. Мозг вынужден постоянно обрабатывать слишком много сообщений из соцсетей, просмотра видео, фотографий, чтения писем и от этого истощается.
Известно, что вся информация, полученная с помощью пяти органов чувств - зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания, поступает в лобную долю мозга, а уже оттуда перенаправляется после первичной обработки в другие отделы. Вал информации приводит к тому, что лобная доля не может справиться с объемом работы и не в состоянии контролировать мысли, влиять на решения и эмоции.
- Количество вводимой информации становится чрезмерно большим, она затопляется без обработки, и мозг становится похожим на мусорный дом, - говорит Окумура.
Переутомление мозга приводит к тому, что человек начинает совершать ошибки в простых действиях, плохо запоминает материал, не способен контролировать свои эмоции и становится раздраженным и гневливым. У него пропадает мотивация и интерес, что схоже по симптомам с признаками раннего слабоумия и депрессии.
Современный человек, который загружен на работе выполнением сразу нескольких задач с помощью компьютера, просто обязан давать себе время на отдых. Если он дома не может оторваться от смартфона даже при выполнении бытовых дел, смотря параллельно видео, заходя на различные сайты или играя в игры, но продолжает держать свой мозг в состоянии стресса. Не удивительно, что спустя некоторое время он почувствует усталость и не умение сосредоточиться, что ведет к развитию деменции и стресса.
Для того, чтобы повысить эффективность работы своего мыслительного аппарата и продлить срок его службы, специалисты советуют давать мозгу отдых. Необходимо всего лишь сократить время пользования гаджетами и обязательно полноценно высыпаться.
МедикФорум писал ранее, что на развитие проблем с интеллектом влияют такие факторы, как сон, а также уровень образования человека. Недостаточный сон и невысокий уровень образования могут способствовать раннему развитию слабоумия, а также более серьезным последствиям его формам.
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