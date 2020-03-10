Бактерии из пищи и воды могут вызывать диабет
Одной из причин возникновения диабета второго типа могут быть бактерии в пище и воде. У жертв ожирения они вызывают воспаления, из-за которых организм с большим трудом контролирует сахар.
Содержащиеся в пище и воде бактерии могут спровоцировать диабет второго типа у людей с ожирением. Исследование показало, что эти микроорганизмы играют некоторую роль в деле развития болезни. Следовательно, ученые могут разработать напиток с пробиотиком или лекарство для восстановления баланса бактерий в организме, что защитит человека от диабета. Это выводы исследования, которые пока не подтверждены. Они основаны на наблюдениях за 40 пациентами с морбидным ожирением, половина из которых имела диабет второго типа.
Исследователи выяснили, что у диабетиков отмечается большее количество бактерий в печени и жировых тканях, а также более высокая пропорция потенциально вредных бактерий. Следовательно, эти бактерии могли выбраться из стенки кишечника, спровоцировав воспаления, из-за которых организму было сложнее контролировать уровень сахара в крови. Россия в самом начале полноценной эпидемии диабета второго типа, что связано с растущей популярностью западной диеты. Всё большее количество россиян семьями регулярно посещают фаст-фуд заведения, где поглощают огромное количество высококалорийной пищи. При этом уровень физической нагрузки у населения постоянно снижается.
Тем важнее для ученых более детально разбираться с причинами развития диабета и способами защиты от него. Результаты нового исследования опубликовано журнала Nature Metabolism. Они показали несколько иной «почерк» бактерий в крови, печени и трех типах абдоминального жирового слоя у людей с диабетом, по сравнению с людьми, не имеющими этого метаболического расстройства. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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