Работодатели РФ назвали оптимальный срок декрета для женщины без риска для карьеры
Портал по поиску работы Superjob провел опрос среди российских работодателей на тему декрета для российских женщин. Какой же срок декрета оптимальный или рисков и вовсе нет?
Примерно треть работодателей (33%) назвали оптимальной продолжительностью отпуска по уходу за ребенком 1,5 года в том случае, если сотрудница не хочет упускать карьерные перспективы.
При этом чуть меньшее количество опрошенных (26%) уверены, что уход в декрет любой продолжительности никак не сказывается на успехах в карьере. Еще 13% работодателей называют допустимым отпуск по уходу за ребенком сроком до девяти месяцев, а еще 9% - до полугода.
Тем временем, 41% участвовавших в опросе женщин заявили, что после декрета им пришлось сменить место работы. Около четверти (26%) остались на прежней позиции, а лишь 7% пошли вверх по карьерной лестнице в той же компании. 2% и вовсе после выхода из отпуска по уходу за ребенком стали получать меньше на той же работе, передает агентство ТАСС.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что почти 70% работодателей в РФ считают уместным спрашивать женщин о планах на детей.
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