Диетолог напомнила о губительном влиянии мяты на мужчин

"Безусловно, во всем нужно знать меру, чтобы не спровоцировать обратный эффект. Суточная норма мятного отвара для мужчин — 400 миллилитров", - добавила Волынкина.

Об этом напомнила диетолог и фитнес-тренер Мария Волынкина. По ее словам, регулярное употребление мяты приводит к снижению полового влечения и даже невозможности зачать детей. Диетолог утверждает, что мята снижает уровень тестостерона в организме мужчины и повышает уровень эстрогена. Это провоцирует изменения в мужском организме: начинают выпадать волосы, расти грудь и появляются другие признаки женственности.