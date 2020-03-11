Компьютерные игры могут спасти молодежь от переедания
Исследователи из Университет Иллинойса смогли определить причину, по которой человек съедает меньше калорий, чем обычно. Оказалось, что для этого ему необходимо несколько раз отвлекаться. Наиболее эффективным является отвлечение на компьютерную игру, телефон, либо другое устройство.
Ученые провели ряд экспериментов, которые доказывали их теорию. Группу молодых людей от употребления пищи отвлекала специальная компьютерная игра. Примечательно, что количество потребленных калорий снижалось еще и на следующий день. Они реагировали на блюда, которые им уже подавали в первую ночь, как-будто видят их в первый раз.
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