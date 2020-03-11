Компьютерные игры могут спасти молодежь от переедания

Ученые провели ряд экспериментов, которые доказывали их теорию. Группу молодых людей от употребления пищи отвлекала специальная компьютерная игра. Примечательно, что количество потребленных калорий снижалось еще и на следующий день. Они реагировали на блюда, которые им уже подавали в первую ночь, как-будто видят их в первый раз.