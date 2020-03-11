Дорожный шум может привести к диабету и проблемам с давлением

«Это может быть как-то связано с чувствительностью людей к шуму», - заявляет старший автор исследования Хонг Чен, научный сотрудник Министерства здравоохранения Канады и исследовательского института ICES в Онтарио. «Например, связанная с возрастом потеря слуха может сыграть свою роль, так как обычно пожилым людям труднее услышать шум».

Дорожный шум опасен не только для нервов водителей. Ученые выяснили, что он может увеличить риск развития гипертонии и диабета.Группа исследователей воспользовалась данными более чем миллиона жителей Торонто в возрасте от 35 до 100 лет, за которыми наблюдали в течение 15-летнего периода.Они обнаружили, что риск развития диабета или гипертонии увеличился, если люди постоянно подвергались повышенному шуму с дороги. На каждое увеличение среднего шума на 10 децибел количество новых случаев диабета и гипертонии увеличивалось на 8 и 2 процента соответственно.Риск оставался повышенным даже после учета воздействия загрязнения воздуха и социально-экономических факторов. Связь была наиболее заметна среди женщин и молодежи.