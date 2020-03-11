Дорожный шум может привести к диабету и проблемам с давлением

Дорога
Дорожный шум опасен не только для нервов водителей. Ученые выяснили, что он может увеличить риск развития гипертонии и диабета.

Группа исследователей воспользовалась данными более чем миллиона жителей Торонто в возрасте от 35 до 100 лет, за которыми наблюдали в течение 15-летнего периода.

Они обнаружили, что риск развития диабета или гипертонии увеличился, если люди постоянно подвергались повышенному шуму с дороги. На каждое увеличение среднего шума на 10 децибел количество новых случаев диабета и гипертонии увеличивалось на 8 и 2 процента соответственно.

Риск оставался повышенным даже после учета воздействия загрязнения воздуха и социально-экономических факторов. Связь была наиболее заметна среди женщин и молодежи.

«Это может быть как-то связано с чувствительностью людей к шуму», - заявляет старший автор исследования Хонг Чен, научный сотрудник Министерства здравоохранения Канады и исследовательского института ICES в Онтарио. «Например, связанная с возрастом потеря слуха может сыграть свою роль, так как обычно пожилым людям труднее услышать шум».
Теги : гипертония, диабет
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