Желание спать днем может быть симптомом диабета

Ученые открыли, что сонливое состояние в дневное время суток у пожилых людей может являться симптомом диабета, а также гипертонии и рака.Специалисты опираются на результаты проведенного исследования, проведенного в форме телефонного интервью.В телефонном опросе участвовали почти 11 тысяч человек, из них 34% перешагнули 65-летний рубеж. Всем им задавали вопрос о дневном сне.Впрочем, данное исследование имеет свои нюансы, поскольку основывалось лишь на телефонном общении с людьми, а не на исследованиях в специализированных учреждениях.Гиперсомнией эксперты называют чрезмерную сонливость в дневное время, наступающую, несмотря на продолжительный сон ночью.