Желание спать днем может быть симптомом диабета
Ученые открыли, что сонливое состояние в дневное время суток у пожилых людей может являться симптомом диабета, а также гипертонии и рака.
Специалисты опираются на результаты проведенного исследования, проведенного в форме телефонного интервью.
В телефонном опросе участвовали почти 11 тысяч человек, из них 34% перешагнули 65-летний рубеж. Всем им задавали вопрос о дневном сне.
У тех участников эксперимента, которые сообщили о том, что постоянно хотят спать, спустя три года риск развития гипертонии и диабета был в несколько раз выше, чем у «бодрых».
Впрочем, данное исследование имеет свои нюансы, поскольку основывалось лишь на телефонном общении с людьми, а не на исследованиях в специализированных учреждениях.
Гиперсомнией эксперты называют чрезмерную сонливость в дневное время, наступающую, несмотря на продолжительный сон ночью.
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