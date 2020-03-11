Ученые связали ожирение с панкреатитом

«В нашем исследовании мы смогли продемонстрировать, что жир в брюшной полости быстро деградирует во время острого панкреатита, но не во время дивертикулита, несмотря на воспаление», - рассказывает Виджей Сингх, бакалавр медицины и бакалавр хирургии, гастроэнтеролог клиники Мэйо.

Сингх отмечает, что, хотя обе болезни сопровождаются внезапной болью в животе, быстрая деградация жира при панкреатите вызывается ферментом поджелудочной железы PNLIP.Он может образовывать жирные кислоты, которые приводят к нарушению жизненно важных систем организма, таких как кровообращение, почечные и легочные функции. Такая недостаточность сразу в нескольких органах чаще встречается при остром панкреатите, чем при дивертикулите.По мнению специалиста, присутствие висцерального жира ухудшает течение болезни. Это означает, что ожирение может влиять на развитие не только хронических, но и острых заболеваний.