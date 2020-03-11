Ученые связали ожирение с панкреатитом
Исследование, проведенное специалистами из Клиники Мэйо, показало, что ожирение связано не только с хроническими заболеваниями, такими как диабет, но и с острыми, в частности, панкреатитом.
«В нашем исследовании мы смогли продемонстрировать, что жир в брюшной полости быстро деградирует во время острого панкреатита, но не во время дивертикулита, несмотря на воспаление», - рассказывает Виджей Сингх, бакалавр медицины и бакалавр хирургии, гастроэнтеролог клиники Мэйо.
Сингх отмечает, что, хотя обе болезни сопровождаются внезапной болью в животе, быстрая деградация жира при панкреатите вызывается ферментом поджелудочной железы PNLIP.
Он может образовывать жирные кислоты, которые приводят к нарушению жизненно важных систем организма, таких как кровообращение, почечные и легочные функции. Такая недостаточность сразу в нескольких органах чаще встречается при остром панкреатите, чем при дивертикулите.
По мнению специалиста, присутствие висцерального жира ухудшает течение болезни. Это означает, что ожирение может влиять на развитие не только хронических, но и острых заболеваний.
Оставить комментарий