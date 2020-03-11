Кусочек мыла в кровати защитит от судорог ног
Мыло можно использовать не только в качестве моющего средства. Оно может помочь с таким неприятным ощущением как судороги ног во время сна. Иногда боль от судорог может быть очень неприятной и даже невыносимой. Но ничего поделать не приходится, нужно только терпеть.
Однако народная медицина утверждает, что для избавления от судорог ног в постель необходимо положить кусок мыла. Причем любого, аромат и состав никак не влияет на конечный результат. Главное правило - положить его в кровать так, чтобы оно не мешало спать.
Психологи объясняют это самовнушением. Положив мыло в кровать, вы будете уверены в том, что избавились от ночных судорог. Уверенность сыграет свою роль и мучительные судороги ног действительно отступят.
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