Кусочек мыла в кровати защитит от судорог ног

Однако народная медицина утверждает, что для избавления от судорог ног в постель необходимо положить кусок мыла. Причем любого, аромат и состав никак не влияет на конечный результат. Главное правило - положить его в кровать так, чтобы оно не мешало спать.Психологи объясняют это самовнушением. Положив мыло в кровать, вы будете уверены в том, что избавились от ночных судорог. Уверенность сыграет свою роль и мучительные судороги ног действительно отступят.