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Опасно для здоровья: продукты, которые нежелательно смешивать с алкоголем

Вино

Если намечается вечеринка, то материал обязателен к прочтению. Не хотите мучиться от похмелья и других проблем – берите на заметку, какие продукты вредно смешивать с алкоголем. 

Шоколад

Шоколад

В сочетании с крепким алкоголем шоколад сильно перегружает поджелудочную железу. Как итог – сильные боли в животе, спазмы, сбои в работе органа. Чрезмерное потребление алкоголя с шоколадом способно развить панкреатит.

Газированные напитки

Газированные напитки

Алкоголь нередко запивают газировкой. Это может вызвать неприятные последствия. Всё дело в углекислом газе – он раздражает слизистую оболочку желудка, повышает скорость всасывания спирта. Человек выпивает гораздо больше, чем планировал, выше меры. То  же самое относится к минералке. Эффект прост – тяжёлое похмелье ожидает тех, кто смешивает подобные напитки и спиртное.

Энергетики

Энергетики

Очередное опасное сочетание. В энергетиках содержится кофеин, тонизирующие вещества, способные принести вред здоровью. Смешивая продукты, развивается повышение давления, спазмы сосудов головного мозга, нарушения работы почек, сердечная аритмия, иногда судороги. Возможны инфаркт миокарда и инсульт.

Жареное мясо

мясо

Жирное жареное мясо часто присутствует на застольях. Животные жиры и продукты их термической обработки оказывают стресс на печень, желудок, желчный пузырь. Смешав с алкоголем, вы усилите негативное воздействие. Имеющиеся проблемы пищеварения только усилятся, вероятны ощущение тяжести в желудке, сбои в работе кишечника. Вместо мяса лучше закусывать алкоголем рыбой, морепродуктами. Небольшое количество жира лучше перевариваются белковые продукты, даже в сочетании со спиртным.

Маринованные овощи

Овощи

Русское застолье не обходится без соленых огурчиков, помидоров, лечо. Заготовки, особенно магазинные, содержат много консервантов, в том числе уксусную кислоту. Она повышает нагрузку на печень и почки. Соединившись с алкоголем, подобный продукт усиливает испытываемый стресс. Лучше заменить маринованные продукты овощной смесью – вареным картофелем, свеклой, квашеной капустой, винегрет вообще идеален.

Свежие помидоры

Свежие помидоры

Помидоры нельзя смешивать с алкоголем, особенно с водкой. Продукт вызовет метеоризм, проблемы с пищеварением. Вредны некоторые органические кислоты, содержащиеся в томатах. Продукты переработки помидоров подобным негативным воздействием на организм не обладают. Можно заменить свежие помидоры на томатный сок, приготовленный из натуральной томатной пасты.
Теги : продукты питания, питание, алкоголь
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