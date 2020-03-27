Опасно для здоровья: продукты, которые нежелательно смешивать с алкоголем





Если намечается вечеринка, то материал обязателен к прочтению. Не хотите мучиться от похмелья и других проблем – берите на заметку, какие продукты вредно смешивать с алкоголем.

Шоколад





В сочетании с крепким алкоголем шоколад сильно перегружает поджелудочную железу. Как итог – сильные боли в животе, спазмы, сбои в работе органа. Чрезмерное потребление алкоголя с шоколадом способно развить панкреатит.





Газированные напитки

Алкоголь нередко запивают газировкой. Это может вызвать неприятные последствия. Всё дело в углекислом газе – он раздражает слизистую оболочку желудка, повышает скорость всасывания спирта. Человек выпивает гораздо больше, чем планировал, выше меры. То же самое относится к минералке. Эффект прост – тяжёлое похмелье ожидает тех, кто смешивает подобные напитки и спиртное.





Энергетики





Очередное опасное сочетание. В энергетиках содержится кофеин, тонизирующие вещества, способные принести вред здоровью. Смешивая продукты, развивается повышение давления, спазмы сосудов головного мозга, нарушения работы почек, сердечная аритмия, иногда судороги. Возможны инфаркт миокарда и инсульт.





Жареное мясо

Жирное жареное мясо часто присутствует на застольях. Животные жиры и продукты их термической обработки оказывают стресс на печень, желудок, желчный пузырь. Смешав с алкоголем, вы усилите негативное воздействие. Имеющиеся проблемы пищеварения только усилятся, вероятны ощущение тяжести в желудке, сбои в работе кишечника. Вместо мяса лучше закусывать алкоголем рыбой, морепродуктами. Небольшое количество жира лучше перевариваются белковые продукты, даже в сочетании со спиртным.





Маринованные овощи

Русское застолье не обходится без соленых огурчиков, помидоров, лечо. Заготовки, особенно магазинные, содержат много консервантов, в том числе уксусную кислоту. Она повышает нагрузку на печень и почки. Соединившись с алкоголем, подобный продукт усиливает испытываемый стресс. Лучше заменить маринованные продукты овощной смесью – вареным картофелем, свеклой, квашеной капустой, винегрет вообще идеален.





Свежие помидоры

Помидоры нельзя смешивать с алкоголем, особенно с водкой. Продукт вызовет метеоризм, проблемы с пищеварением. Вредны некоторые органические кислоты, содержащиеся в томатах. Продукты переработки помидоров подобным негативным воздействием на организм не обладают. Можно заменить свежие помидоры на томатный сок, приготовленный из натуральной томатной пасты.