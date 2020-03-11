Ученые нашли идеальное сочетание продуктов, защищающее от рака
Инновационный метод уже прошел испытания с положительным результатом.
Ярко выраженный противораковый эффект обнаружен в сочетании в брокколи и йогурта. Об этом заявили ученые Национального университета Сингапура.
Исследователи провели испытания на грызунах, доказав, что употребление смеси кисломолочного продукта с овощем семейства капустных, способно устранить до 75 процентов злокачественных опухолей толстой кишки. Причем эффект дает именно сочетание этих двух продуктов, всякая попытка заменить один из составляющих на что-то иное резко снижала противоопухолевый эффект.
По мнению специалистов, пробиотики, содержащиеся в йогуртах, и микроэлементы брокколи прекрасно дополняют друг друга. При этом следует иметь в виду, что эффект отмечен только в отношении раковых клеток, поразивших толстую кишку.
К сожалению, брокколи не самый популярный у населения продукт. А ведь этот овощ, выведенный в Италии искусственным путем еще в V-VI веке до нашей эры, очень богат питательными веществами. Он очень благотворно влияет на пищеварение, сердечно-сосудистую, иммунную системы, обладает противовоспалительным и антиканцерогенным свойствами.
Содержащиеся в брокколи антиоксиданты нейтрализуют повреждения, вызванные свободными радикалами, которые как раз и приводят к воспалительным и, соответственно, злокачественным процессам в организме.
Недавнее исследование показало, что употребление в пищу брокколи способствует снижению уровня триглицеридов и "плохого" холестерина в крови.
Еще одна ценность капусты, название которой произошло от ее внешнего сходства с рукой, в том, что в ее составе практически отсутствуют жиры и очень маленькое количество калорий. По этой причине брокколи незаменима при различных диетах, ставящих своей целью снижение веса.
Ранее МедикФорум уже писал, что для быстрого избавления от лишнего веса нам нужно «умное» питание. В его рамках следует не только правильно выбирать те или иные продукты, но и по-умному сочетать их между собой.
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